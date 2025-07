Arouca: Passadiços do Paiva e ponte suspensa encerrados devido a incêndio

Os Passadiços do Paiva e e a ponte suspensa de Arouca foram encerrados esta segunda-feira, como medida de prevenção, devido a um incêndio florestal que lavra na região.

"Por motivos de segurança, e devido a um incêndio ativo na zona envolvente, os Passadiços do Paiva e a ponte 516 Arouca encontram-se temporariamente encerrados. Agradecemos a compreensão e apelamos ao respeito pelas indicações das autoridades", refere a conta oficial dos Passadiços do Paiva no Facebook.

O incêndio deflagrou pelas 13h15 desta segunda-feira na freguesia de Alvarenga, no concelho de Arouca.

Pelas 17h00, a combater as chamas estavam 162 operacionais, 48 viaturas e sete meios aéreos, indica a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.