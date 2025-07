Aviso amarelo prolongado até quinta-feira devido ao calor em todos os distritos

Quinze distritos de Portugal estão esta segunda-feira com aviso amarelo devido ao calor, e a partir de terça-feira estará todo o território continental abrangido e pelo menos até quinta-feira.

Apenas os distritos de Lisboa, Leiria e Aveiro escapam ao aviso esta segunda-feira. Todos os restantes distritos estão com aviso amarelo devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima e assim se manterão até às 06h0 de quinta-feira, com exceção de Faro, onde se prolonga apenas até às 21h00 desta segunda-feira.

Também na Madeira, na costa sul e nas regiões montanhosas, há aviso amarelo pelo mesmo motivo, até às 18h00 de terça-feira.

O aviso amarelo, o menos grave, é emitido quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Para esta segunda-feira, o IPMA prevê céu geralmente limpo, vento mais intenso na faixa costeira e nas terras altas, em especial durante a tarde, e pequena descida da temperatura máxima, em especial no litoral oeste a sul do Cabo da Roca. Évora, com 38º Celsius, será hoje a cidade mais quente e Sagres a mais fresca, com 24º.

[Atualizado às 10h30]