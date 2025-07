Cinco bombeiros feridos em despiste a caminho do incêndio em Ponte da Barca

Cinco bombeiros sofreram esta segunda-feira ferimentos ligeiros na sequência de um acidente com a viatura em que seguiam na autoestrada A3 em Rebordões de Souto, no concelho de Ponte de Lima, indica a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Em comunicado enviado à Renascença, a ANEPC refere que o acidente aconteceu pelas 14h27, ao quilómetro 71 da A3, no sentido Sul-Norte.

Os bombeiros feridos "foram de imediato assistidos no local por equipas do Instituto Nacional de Emergência Médica e dos Bombeiros, tendo sido transportados para o Hospital de Viana do Castelo ", adianta a Proteção Civil.

A viatura transportava uma equipa dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Tazem, concelho de Gouveia.



Iam combater o incêndio que deflagrou no sábado à noite em Ponte da Barca, no Parque Nacional Peneda-Gerês, distrito de Viana do Castelo.

A circulação na A3 "está cortada ao trânsito no sentido sul/norte, na zona do acidente", disse à Lusa fonte da GNR.

Pelas 16h25, o incêndio em Ponte da Barca estava a ser combatido por 377 operacionais, apoiados por 120 viaturas e quatro meios aéreos.