Detido suspeito de provocar dois incêndios em Pedrógão Grande

Um jovem de 22 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita de ter provocado dois incêndios com recurso a chama direta, no fim de semana, em Pedrógão Grande.

Com o apoio da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Castanheira de Pera e do Grupo de Trabalho para a Redução de Ignições do Centro Litoral, a Diretoria do Centro da PJ deteve um homem fortemente indiciado pela prática de dois crimes de incêndio florestal, ocorridos na freguesia de Campelos, no concelho de Pedrógão Grande, este fim de semana.

O primeiro incêndio ocorreu no sábado, cerca das 12h30, tendo sido prontamente combatido pelos Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, adianta um comunicado da PJ.

No dia seguinte, pelas 12h00, o jovem terá provocado um novo fogo, que também foi "rapidamente combatido pela mesma corporação em conjunto com os Bombeiros de Castanheira de Pera" (distrito de Leiria).

"Em ambos os incêndios, o suspeito utilizou chama direta, recorrendo a um isqueiro e dirigindo a sua ação criminosa para uma mancha florestal de grandes dimensões, constituída por acácias, eucaliptos e pinheiros, sendo que a sua atuação só não assumiu dimensões graves, graças à rápida e eficaz intervenção, das corporações de bombeiros", acrescenta a nota de imprensa.

O detido vai ser presente às autoridades judiciárias competentes, para interrogatório judicial e aplicação de adequada medida de coação.