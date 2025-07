Fogo em Penamacor chegou à aldeia de João Pires

Um incêndio que deflagrou esta segunda-feira à tarde em Aranhas, no concelho de Penamacor, no distrito de Castelo Branco, atingiu a aldeia de João Pires e várias pessoas foram retiradas.

“Ainda apanhou uma pequena franja à entrada da aldeia de João Pires. Ouviram-se rebentamentos, provavelmente, em casas de segunda habitação à entrada da aldeia. Algumas pessoas foram retiradas", disse à RTP3 o autarca de Penamacor, António Luís Beites.



O calor e o vento estão a dificultar o combate ao incêndio com três frentes, mas António Luís Beites espera que seja possível controlar a situação durante a noite.

Pelas 19h30, estavam a combater as chamas 286 operacionais, apoiados por 10 meios aéreos e 53 viaturas.

Têm chegado reforços de várias zonas do país, como Sintra.



O fogo no concelho de Penamacor está a progredir entre as localidades de Aldeia do Bispo e Aldeia de João Pires.

[notícia atualizada às 19h39 - incêndio atingiu Aldeia de João Pires]