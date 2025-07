Fogo em Penamacor está a ser combatido por mais de 250 operacionais

Um incêndio em Aranhas, no concelho de Penamacor, no distrito de Castelo Branco, está a ser combatido por 254 operacionais e 12 meios aéreos.

Segundo informações no site da Proteção Civil, o primeiro alerta do fogo foi dado pelas 16h36, estando no local ainda 73 meios terrestres.

O incêndio está a aproximar-se da Aldeia de João Pires, no concelho de Penamacor.

O fogo está a progredir entre as localidades de Aldeia do Bispo e Aldeia de João Pires.

O coordenador do Comando Sub-regional da Beira Baixa, Pedro Nunes, disse à agência Lusa que o incêndio está em curso, se está a aproximar da Aldeia de João Pires e que aguardam a chegada de reforços terrestres solicitados.

“Estamos a definir toda a operação, estamos a fazer uma defesa perimétrica na Aldeia de João Pires e a salvaguardar os bens e as habitações”, adiantou Pedro Nunes.

Segundo o coordenador do Comando Sub-Regional da Beira Baixa, a esta hora as condições para o combate às chamas não são favoráveis, tendo em conta vários fatores, como o calor, o vento, a humidade relativa e o material combustível.

[notícia atualizada às 18h57 - incêndio está a aproximar-se da Aldeia de João Pires]