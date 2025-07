Há cada vez menos beneficiários de RSI. Número desce há 15 anos

Há cada vez menos pessoas a beneficiar do Rendimento Social de Inserção (RSI). Atualmente, o subsídio chega a pouco mais de 172 mil pessoas.

De acordo com dados recolhidos pelo "Jornal de Notícias", o valor médio da prestação está perto dos 155,96 euros e representa apenas 1% do orçamento de prestações sociais da Segurança Social.

Atualmente, só o subsídio de apoio ao cuidador informal, o complemento ao apoio extraordinário para crianças e jovens e a garantia infância ficam mais baratos ao Estado.

Só no último, registaram-se menos 6.077 beneficiários. Nos primeiros seis meses deste ano, continuaram a baixar.

O diário refere que esta é uma tendência que se mantém desde 2010. Na altura , o subsídio chegava a 525.662 pessoas, um número bastante mais elevado do que aquele atualmente registado.

No entanto, a diminuição do número de beneficiários do RSI não tem coincidido com uma redução da pobreza. Portugal é o quinto país da União Europeia e o custo de vida - em setores fundamentais como o da Habitação, por exemplo - tem vindo a aumentar.

O "Jornal de Notícias" indica, ainda, que o próximo Orçamento do Estado vai contemplar um aumento do complemento solidário para idosos. O valor atual é de 630 euros.

Este subsídio chegou a 225.543 pessoas, nos primeiros seis meses do ano.