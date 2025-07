Incêndio em Ponte da Barca. Acionado o plano municipal de emergência

[Atualizada às 12h00 com novas informações da Proteção Civil]



Acionado o plano municipal de emergência de Ponte da Barca. Medida decidida na sequência do incêndio, ativo desde sábado, no Parque Nacional da Peneda-Gerês.

Pelas 12h00, eram 13 os meios aéreos a operar no combate ao fogo. Entre eles estão quatro meios aéreos provenientes da Galiza. É a resposta espanhola a um pedido de ajuda português.

Ás 12h estavam no terreno estão mais de 260 operacionais e 85 veículos dos bombeiros e da Proteção Civil, a combater duas frentes de fogo fora de controlo. Pelas 12h30, o número de bombeiros já era superior a 320 operacionais, com mais de 100 viaturas a apoiar as operações.

Carlos Pereira, da Proteção Civil, esclareceu aos jornalistas que o combate terrestre é muito difícil, o que torna os meios aéreos essenciais neste combate.

Sobre um pedido de mais meios internacionais para combater este incêndio, o responsável sublinha que "ainda não foram gastos os meios nacionais".

O autarca de Ponte da Barca diz estar "muito preocupado" com evolução do incêndio na região. Os meios de combate foram reforçados e as últimas horas têm sido de muito trabalho para os mais de 200 operacionais que combatem as chamas, num fogo que deflagrou no sábado à noite.