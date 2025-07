Incêndio em Ponte da Barca piorou e “está descontrolado”

[Atualizada às 17h14, com acidente com viatura de bombeiros e declarações de autarca]



Foi acionado esta segunda-feira o plano municipal de emergência de Ponte da Barca. Medida decidida na sequência do incêndio, ativo desde sábado, no Parque Nacional da Peneda-Gerês.

O presidente da Câmara de Ponte da Barca disse que esta segunda-feira à tarde o incêndio “piorou e está totalmente descontrolado”, com “projeções por todo o lado” e “habitações ameaçadas”.

“Muito, muito, muito preocupante. A Estrada Nacional 203 voltou a ser encerrada. Temos situações muito preocupantes com focos de incêndio que ameaçam habitações. Estou muito preocupado. O fogo está totalmente descontrolado”, afirmou Augusto Marinho.

Em declarações à agência Lusa, o autarca social-democrata, que hoje ativou o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, disse temer que a “situação se agrave durante a noite”.

“Temos meios posicionados na tentativa de proteger pessoas e habitações. Ainda há pouco tivemos um foco de incêndio junto a um centro de dia. O fogo percorre zonas inacessíveis. Os meios aéreos são fundamentais e, por isso, com o anoitecer começo a ficar muito preocupado. O dispositivo terrestre está muito empenhado em ambos os lados da Serra Amarela, porque há habitações ameaçadas em vários pontos”, destacou.

Segundo Augusto Marinho, “os operacionais no terreno já demonstram muito cansaço”, sendo “importante a sua rendição”.

Quase 400 bombeiros combatem chamas



Pelas 17h00, eram cinco os meios aéreos a operar no combate ao fogo. No terreno estavam quase 400 operacionais, apoiados por 123 viaturas.

Carlos Pereira, da Proteção Civil, esclareceu aos jornalistas que o combate terrestre é muito difícil, o que torna os meios aéreos essenciais neste combate.



Sobre um pedido de mais meios internacionais para combater este incêndio, o responsável sublinha que "ainda não foram gastos os meios nacionais".

O autarca de Ponte da Barca diz estar "muito preocupado" com evolução do incêndio na região. Os meios de combate foram reforçados e as últimas horas têm sido de muito trabalho para os mais de 200 operacionais que combatem as chamas, num fogo que deflagrou no sábado à noite.