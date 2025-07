Incêndio em Ponte de Barca. Acionado o plano municipal de emergência

[notícia atualizada às 11h00 com novas declarações do autarca de Ponte da Barca]



Acionado o plano municipal de emergência de Ponte da Barca Medida decidida na sequência do incêndio, ativo desde sábado, no Parque Nacional da Peneda-Gerês.

São dez os meios aéreos a operar no combate ao fogo. Entre eles estão três meios aéreos provenientes da Galiza. É a resposta espanhola a um pedido de ajuda português.

No terreno estão mais de 260 operacionais dos bombeiros e da Proteção Civil. Neste momento há duas frentes de fogo fora de controlo.

O autarca de Ponte da Barca diz estar "muito preocupado" com evolução do incêndio na região. Os meios de combate foram reforçados e as últimas horas têm sido de muito trabalho para os mais de 200 operacionais que combatem as chamas, num fogo que deflagrou no sábado à noite.