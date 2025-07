Incêndios. Autarca de Ponte de Barca insiste na urgência de meios aéreos para combater chamas

O autarca de Ponte da Barca diz estar "muito preocupado" com evolução do incêndio na região. Os meios de combate foram reforçados e as últimas horas têm sido de muito trabalho para os mais de 200 operacionais que combarem as chamas, num fogo que deflagrou no sábado à noite.

Em declarações recolhidas pela Renascença depois da meia-noite desta segunda-feira, o presidente da Câmara de Ponte da Barca explica que o vento tem sido o maior obstáculo ao trabalho dos operacionais no terreno.

Também ao início da madrugada, o comandante da Proteção Civil, Marco Domingues, dava conta das dificuldades no combate às chamas, considerando que as próximas horas "não vão ser favoráveis ao combate".

"O país está com sérias dificuldades metereológicas para fazer face aos incêndios", aponta.

Há registo de um bombeiro ferido no combate às chamas. O fogo destruiu anexos de habitações, atingiu parcialmente uma casa e alguns animais morreram.

Os meios aéreos devem começar a operar em breve, no cenário que mais preocupa as autoridades.

[Atualizado às 09h00 com novas declarações do autarca de Ponte da Barca]