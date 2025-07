Mais de 160 bombeiros e nove meio aéreos combatem incêndio em Arouca

Mais de 160 operacionais, apoiados por nove meios aéreos combatem um incêndio florestal que deflagrou esta segunda-feira em Arouca, no distrito de Aveiro, revelou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto.

O alerta foi dado às 13h15 para um incêndio na localidade de Alvarenga, assinala a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil na sua página de Internet, estando mobilizados 162 operacionais, 45 viaturas e nove meios aéreos.

A Proteção Civil afirma não haver registo de feridos nem de habitações em perigo, assinalando, contudo, que pelas 14h30 o fogo "lavrava com bastante intensidade".