Mais de mil bombeiros combatem incêndios. População refugiada em igreja na Ermida

O incêndio em Ponte da Barca teve início no sábado à noite. O combate está a ser dificultado pela perfil montanhoso do terreno.

Na localidade de Ermida a população está concentrada na Igreja e as autoridades ponderam a evacuação, disse o presidente da câmara, Augusto Marinho.

Em Ponte da Barca, no Parque Nacional Peneda-Gerês , pelas 22h00, o dispositivo era de 386 operacionais e 129 viaturas.

Pelas 19h30, estavam a combater as chamas 286 oper(...)

Chamas tocaram aldeia em Penamacor

No fogo que deflagrou esta segunda-feira à tarde em Aranhas, no concelho de Penamacor, distrito de Castelo Branco, as chamas chegaram à aldeia de João Pires.

“Ainda apanhou uma pequena franja à entrada da aldeia de João Pires. Ouviram-se rebentamentos, provavelmente, em casas de segunda habitação à entrada da aldeia. Algumas pessoas foram retiradas", disse à RTP3 o autarca de Penamacor, António Luís Beites.

O calor e o vento estão a dificultar o combate ao incêndio com três frentes, mas António Luís Beites espera que seja possível controlar a situação durante a noite.

Em declarações à Lusa ao final da tarde, o comandante da corporação local de Bombeiros disse que o incêndio tem seis frentes ativas e está a arder com muita intensidade.

“Isto está complicado. O incêndio ainda está a arder com grande intensidade. Ainda há pouco eram quatro frentes, mas houve uma projeção devido ao vento e ele abriu logo em duas frentes”, disse o comandante José Gonçalves.

O comandante diz que atualmente não há casas em risco e espera que o combate às chamas evolua de forma favorável durante a noite.

“Temos de esperar pelo cair da noite, para ver se isto acalma um bocadinho e se conseguimos fazer um combate mais eficaz”, disse o comandante.