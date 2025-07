Manuais escolares gratuitos: vouchers começaram a ser emitidos esta segunda-feira

Começou esta segunda-feira a emissão dos vouchers para levantamento ou compra de manuais escolares gratuitos para alunos do 1.º ciclo (1.º ao 4.º ano) e do 9.º ano.



A partir de 4 de agosto, serão emitidos vouchers para os alunos do 5.º, 6.º, 7.º e 8. º anos.

Terá início a emissão de vouchers relativos aos alunos dos 10.º, 11.º e 12.º anos e outras ofertas formativas a partir de 11 de agosto.

Os manuais atribuídos aos alunos devem ser devolvidos no final do ano letivo, exceto para os alunos do 1.º ciclo.

Os encarregados de educação terão acesso à plataforma MEGA a partir de 14 de julho.

Através destes vouchers os alunos podem levantar manuais reutilizados nas escolas ou adquirir novos nas livrarias aderentes, estando expresso nos cupões se foi atribuído ao aluno manuais novos ou reutilizados.

Como ter acesso aos manuais escolares gratuitos

Para beneficiar de manuais escolares gratuitos, os encarregados de educação têm de registar-se em www.manuaisescolares.pt ou através da aplicação Edu Rede Escolar (Android, iOS).

No primeiro acesso será necessário confirmar o número de contribuinte, devendo os encarregados de educação ter consigo os dados de acesso ao Portal das Finanças para que seja efetuada a validação. Caso não tenham os dados, devem solicitá-los através do Portal das Finanças.