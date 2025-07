Nova app e portal do SNS 24 registam problemas

A nova aplicação móvel e o novo portal do SNS 24, lançados na quarta-feira, estão esta segunda-feira a registar problemas, confirmou a Lusa após relatos de vários utentes.

Lançados no dia do 8.º aniversário do SNS 24, no dia 23 de julho, num investimento superior a 1,5 milhões de euros, a app está a dar erro quando o utente tenta entrar com as suas credenciais.

"Este serviço está temporariamente indisponível" é a mensagem que alguns utentes recebem quando tentam entrar na app, enquanto outros relatam que a aplicação fica intermitente e não avança.

Há também utentes que não registam qualquer anomalia.

A app SNS 24 permite ao utente ter acesso às suas receitas médicas, boletim de vacinas e exames médicos, entre outras utilidades.

Também no portal, alguns serviços dão indicação de estarem temporariamente indisponíveis e é sugerido: "Por favor, tente mais tarde".

A Lusa tentou ao início da tarde obter esclarecimentos junto dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, mas não obteve resposta em tempo útil.