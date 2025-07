Proteção Civil aumenta estado de prontidão devido a risco máximo de incêndio em Portugal

[Atualizado às 12h00 com novos dados da Proteção Civil]

A Proteção Civil aumentou o seu estado de prontidão para o nível 3, devido ao risco máximo de incêndio "em praticamente todo o país", segundo Carlos Pereira, da Proteção Civil, num briefing aos jornalistas pelas 12h00 desta segunda-feira.

Quase todos os concelhos no interior norte e centro e sete concelhos no distrito de Faro estão esta segunda-feira em perigo máximo de incêndio rural, dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No norte e centro de Portugal continental, estão em risco máximo de incêndio todos os concelhos dos distritos de Bragança e Guarda, a maioria dos concelhos de Castelo Branco e ainda em Coimbra, Santarém e Portalegre.

No distrito de Faro, os concelhos de Lagos, Portimão, Monchique, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira estão sob risco máximo de incêndio.

Em todo o território continental, só o concelho de Esposende (Braga) não apresenta risco de incêndio.