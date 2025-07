Suspeito de falso alarme de bomba em avião da SATA proibido de frequentar aeroportos

O suspeito de ser o autor do falso alarme de bomba num avião da SATA Azores Airlines, que obrigou no sábado a uma aterragem de emergência em Lisboa, ficou proibido de frequentar aeroportos nacionais, indicou esta segunda-feira a Polícia Judiciária.

O suspeito, que foi detido no sábado, ficou com a medida de coação de proibição de frequentar aeroportos nacionais depois de ter sido presente a tribunal.

No sábado, a SATA Azores Airlines revelou que a ameaça de bomba que levou à divergência do voo S4 504, com rota entre Ponta Delgada e Bilbau (Espanha), "não foi validada pelas autoridades competentes, após uma inspeção rigorosa à aeronave e à bagagem".