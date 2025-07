Casa do Douro lamenta não ter sido ouvida no plano do Governo para a região

A Casa do Douro lamenta não ter sido ouvida no âmbito do plano do Governo para a região e, embora defenda a medida da uva para destilação, opõe-se a outras propostas como o arranque de vinha. O Ministério da Agricultura e Mar preparou o plano de ação para a gestão sustentável e valorização do setor vitivinícola da Região Demarcada do Douro (RDD), que contempla ações integradas para a redução de excedentes, ajustamento do potencial produtivo e reforço da criação de valor. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Este plano surge depois de, pela região, se somarem queixas e alertas de produtores que temem não conseguir escoar a uva nesta vindima ou venderem-nas a preços baixo, enquanto os comerciantes se queixam de "stocks" cheios e de quebras nas vendas de vinho. Através de um comunicado divulgado esta terça-feira, a direção da Casa do Douro defendeu que o plano de ação lhe deveria ter sido comunicado, para depois se poder pronunciar sobre as medidas apresentadas e discuti-las com o conselho regional de viticultores.

Apesar disso, a associação saudou a "existência de uma preocupação sobre a situação económica e social da Região Demarcada do Douro (RDD), mas apontou que a "única medida conjuntural exposta no documento - "uvas para vinho a destilar " - foi proposta pela Casa do Douro. Esta medida tem como objetivos reduzir os excedentes de vinho na RDD, através do escoamento de uvas excedentárias, e assegurar diretamente um rendimento mínimo ao viticultor. Por não se saber a adesão dos produtores, a quantidade de uvas que poderá ir para destilação e o montante final, a medida ainda tem que ser ajustada, mas será operacionalizada pelo Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP), mediante contrato prévio entre viticultor, vinificador e destilador e prevê a submissão da candidatura até 15 de setembro. O plano fala ainda na substituição de culturas, em ações específicas para as cooperativas, inclui a rotulagem, o reforço dos controlos dos movimentos de vinho para o interior da RDD e um programa plurianual de promoção e internacionalização dos vinhos. A direção da Casa do Douro classificou, no entanto, como "insuficientes as medidas estruturais de ajustamento do potencial produtivo expressas no documento onde, essencialmente, pontua o "abate de vinha" e omite, nomeadamente, a inclusão da "aguardente regional" dentro do pacote a ser estudado". Na região defende-se a produção de aguardente regional, através dos vinhos excedentes, para incorporar no vinho do Porto.