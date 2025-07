Detido no aeroporto do Porto jovem condenado no Brasil por roubo com arma de fogo

Um jovem de 25 anos, condenado no Brasil por roubo com arma de fogo, foi detido na segunda-feira no Aeroporto Sá Carneiro, no Porto, quando se preparava para embarcar rumo ao Reino Unido, revelou esta terça-feira a PSP.

Em comunicado, a Polícia informa que o detido, de nacionalidade brasileira, foi condenado a cinco anos e quatro meses de prisão pelo crime efetuado no Brasil.

A detenção, feita pela Divisão de Segurança Aeroportuária e Controlo Fronteiriço, ocorreu pelas 12h00, no Posto de Fronteira Aérea.

O jovem foi detido depois de ter sido intercetado após alerta do sistema informático, cuja indicação tinha sido inserida pela Interpol, prossegue a nota de imprensa.

O detido será presente esta terça-feira ao Tribunal da Relação do Porto.