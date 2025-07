Incêndio em Ponte de Lima leva a retirada crianças e idosos da Facha por precaução

Um incêndio em Ponte de Lima obrigou à retirada de crianças de uma creche, bem como de vários idosos de um centro de dia, confirmou a Renascença junto do Centro Paroquial e Social da Facha.

A diretora da instituição refere que a medida foi tomada por precaução esta manhã, por indicação dos bombeiros, porque as chamas "estão de facto muito próximas".

"Procedemos ao levantamento das necessidades e estamos a prestar o apoio necessário em casa aos idosos. As famílias ficaram com as crianças em casa", explica Rosana Lima.

O incêndio começou durante a noite desta segunda-feira e agravou-se durante a madrugada. O fogo está a ser combatido, por 146 operacionais, apoiados por dois meios aéreos e 43 viaturas.

Este é mais uma das várias frentes de incêndio que colocam mais de dois mil operacionais a combater chamas esta terça-feira, em Portugal.

Neste momento, a situação de maior exigência encontra-se no incêndio em Arouca, com quatro frentes ativas. As chamas já se alastraram a Castelo de Paiva.