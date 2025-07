Incêndios: Aldeia de Pé da Serra, em Nisa, está a ser evacuada

Veja também:

As autoridades estão esta terça-feira à tarde a evacuar a aldeia de Pé da Serra, em Nisa, na sequência do incêndio rural que está a lavrar naquele concelho, disse a presidente do município, no distrito de Portalegre, Idalina Trindade.

Em declarações à agência Lusa, a autarca explicou que em causa estão 60 residentes, entre os quais uma pessoa que se encontra "acamada e será recebida na Misericórdia de Nisa".

A restante população está a ser encaminhada para o Pavilhão Municipal de Nisa.

"Temos já aqui [pavilhão] o delegado de saúde mais um médico, estamos a receber as pessoas para minimizar impactos negativos, não está ninguém em pânico e, em princípio vai correr bem. Temos água, temos alimentos, estamos a fazer o que é recomendado", disse.

Ao início da tarde parte da aldeia de Vinagra foi evacuada, tendo essas pessoas, segundo a autarca, sido encaminhadas para casas de amigos.

Na mesma aldeia uma mulher ficou desalojada, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo, desconhecendo se a habitação ardeu total ou parcialmente.

Em relação ao incêndio, Idalina Trindade explicou que estão a aguardar a chegada de mais meios ao local, nomeadamente do litoral alentejano, estando já operacionais de outras zonas do país no terreno, como da zona do Médio Tejo e Évora.

"Estamos a tentar estancar o incêndio. O vento não permite muita margem de manobra, porém, o que é possível fazer do ponto de vista operacional está a ser feito, quer com meios terrestres, quer aéreos. Vamos ver se conseguimos", disse.

Outra fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou à Lusa que o fogo, para o qual foi dado o alerta às 12:32 de hoje, consome uma área florestal com pinheiro e eucalipto.

Às 17:00, de acordo com a página de Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, combatiam o incêndio 312 operacionais, apoiados por 99 veículos e quatro meios aéreos.