Incêndios: Saiba que estradas nacionais estão cortadas

Quatro estradas nacionais dos distritos de Aveiro, Castelo Branco, Santarém e Portalegre estão hoje à tarde cortadas devido a incêndios rurais, anunciou a GNR.

Segundo um ponto de situação das 16h20 enviado às redações, em causa está, no distrito de Aveiro, a Estrada Nacional (EN) 224 entre Arouca e Real, com corte nos dois sentidos, e, no distrito de Castelo Branco, a EN233, também nos dois sentidos, entre Pedrógão e Águas.

A EN362, no distrito de Santarém, está interditada no troço entre Alcanede e Aldeia da Ribeira, em ambos os sentidos, tal como a EN18, entre Vila Velha de Ródão (distrito de Castelo Branco) e Nisa (Portalegre).

Cerca de 2.500 operacionais estão hoje à tarde mobilizados para o combate aos nove fogos rurais mais significativos do país, dos quais se destacam os de Ponte da Barca, com mais de 700 operacionais, segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e de Arouca/Castelo de Paiva.