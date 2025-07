Ir ao Porto e "tropeçar" em pianos. Edição 10 do Porto PianoFest arranca na sexta-feira

O Porto PianoFest celebra este ano a sua décima edição. “Estamos um pouco por toda a cidade, em muitas, muitas atividades”, diz à Renascença o diretor do festival, Nuno Marques.

O festival “não exclusivo de piano” mas “piano-centro” apresenta, entre os dias 1 e 12 de agosto, vários géneros musicais e várias estreias a nível nacional em vários espaços da cidade. Serão 13 palcos diferentes e surgem, este ano, dois novos espaços "muito importantes na cidade”: o Museu de Serralves e os Paços do Concelho.

Nuno Marques lembra a evolução do festival ao longo de dez anos: “Passamos, no primeiro ano, de um festival de três dias e meio, praticamente, com quatro concertos, para este décimo ano com 25 concertos em 12 dias, quase duas semanas”.

Na quarta-feira, 30 de junho, há um "aquecimento" para as duas semanas de festival, com oito horas consecutivas de piano, com “cerca de 30 a 40 pianistas de todas as idades que estão connosco e que tocam de forma continuada desde as 10 da manhã até ao final da tarde, no mercado do Bolhão”.

A 1 de agosto, o arranque formal do festival far-se-á com um concerto em homenagem ao jazz e às lendas britânicas, na Casa da Música, pelo “Trio Baptiste Trotignon”.

Ao longo dos 12 dias de festival, há concertos e atividades para todos os gostos e idades. Para poder ver alguns concertos, precisa de adquirir bilhete, mas há também momentos para disfrutar de forma gratuita. “É uma parte muito importante da nossa missão democratizar o acesso à música e à cultura”, aponta Nuno Marques.

Entre as iniciativas gratuitas, o diretor do festival destaca “um concerto espetacular no Pátio do Romântico, em frente ao Museu Romântico, que vai ser uma dupla de artistas indianos-americanas”, um concerto no Conservatório de Música do Porto pela pianista portuguesa Inês Andrade e “concertos à hora de almoço”, também no Museu Romântico, nos dias 7 e 8 pelas 13h00.

Para além de espaços na cidade do Porto, as sonoridades do piano estendem-se às cidades de Vila do Conde, Vila Nova de Famalicão e Matosinhos.

A edição encerra com um concerto no Salão Árabe do Palácio da Bolsa, com o pianista Alexandre Kobrin.

O programa completo do festival Porto Pianofest pode ser consultado no website oficial do festival.