Jovens dedicam apenas 30 minutos diários a consultar notícias

Os jovens passam 30 minutos do seu dia a ver notícias, enquanto gastam quatros horas diárias no telemóvel, concluiu um estudo do projeto bYou — Estudo das Vivências e Expressões de Crianças e Jovens Sobre os Media. O estudo que deu mote ao livro "Crianças, Jovens e Media: Vidas (Des)Ligadas? Atas do Congresso bYou", concluiu que os jovens passam "quatro horas por dia no telemóvel, três horas nas redes sociais, duas horas a ver televisão, duas horas no computador/tablet, uma hora a ver vídeos, uma hora a ouvir música, uma hora a jogar videojogos e 30 minutos a ler livros e ler/ver ou ouvir notícias". O estudo que englobou, em média, 1.131 crianças e jovens entre os 11 e os 19 anos, revelou que ouvir rádio, "podcasts" e ler jornais impressos ou "online" são atividades a que a amostra não dedica quase tempo algum. "Estudos nacionais e internacionais têm mostrado que as redes sociais têm vindo a assumir um papel central nas práticas mediáticas, em particular das novas gerações. Crianças e jovens usam cada vez mais estas plataformas, formando os seus repertórios de acordo com os papéis e os significados que atribuem em cada rede", lê-se no livro.

Um inquérito a 390 jovens portugueses com idades compreendidas entre os 11 e os 19 anos, em oito agrupamentos de escolas em Portugal Continental, revelou que ver vídeos, publicações de amigos, celebridades e pessoas que admiram, comunicar com amigos, colegas e família e produzir e publicar as suas próprias fotografias e vídeos são os usos mais comuns nas redes sociais. "Menos frequente, encontra-se a partilha de notícias e informações, bem como a pesquisa de notícias", afirmam os investigadores. Pesquisar informação, notícias e aprender é uma prática mencionada maioritariamente pelos jovens do 12.º ano que usam, principalmente, a rede social X para consultar notícias, sendo que "ler notícias parece ser uma preocupação de uma minoria da amostra". Neste sentido, "os usos mais comuns nas redes sociais são a visualização de conteúdos audiovisuais relacionados com os seus interesses pessoais e práticas de vigilância. Em segundo lugar, sobressai a interação com amigos e colegas e, de seguida, a produção e publicação de fotografias e vídeos". Foram ainda encontradas diferenças nos comportamentos "online" entre géneros, enquanto os rapazes usam as redes sociais sobretudo para ver vídeos relacionados com videojogos e desporto, as raparigas parecem preferir conteúdos sobre dança, culinária e humor.