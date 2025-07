Mais de 1.600 bombeiros combatem incêndios em Arouca, Penamacor, Ponte da Barca e Tondela

As chamas chegaram ao concelho vizinho de Castelo de Paiva e, pelas 10h00, duas aldeias corriam o risco de ficar isoladas, com quatro frentes ativas e fora de controlo.

O incêndio ocorreu pelas 12h53, na localidade de Pinheirinho, no concelho de Pombal, e está em fase de resolução com 72 bombeiros, apoiados por 18 veículos e dois meios aéreos.

Um incêndio em Pombal provou o corte da autoestrada A1 ao quilómetro 129 no sentido sul-norte , confirmou a Renascença junto da Brisa. A circulação está cortada nas três vias do sentido por precaução. Uma alternativa entre Leiria e Pombal é o itinerário complementar 2 (IC2) .

As chamas atingiram uma secção dos Passadiços do Paiva, ao final da tarde de segunda-feira. Por questões de segurança, por volta das 14h45, os Passadiços do Paiva anunciaram o encerramento devido ao incêndio na zona.

Incêndio em Tondela é nova preocupação

Um novo incêndio em Santiago de Besteiros, no concelho de Tondela empenha às 14h mais de 170 operacionais, apoiados por 47 viaturas e cinco meios aéreos.

As chamas provocaram o condicionamento da Estrada Nacional 230.

Incêndio em Penamacor em rescaldo mais de 400 bombeiros

O combate ao fogo em Penamacor evoluía de forma favorável durante a manhã, entrando em fase de rescaldo depois das 13h.

Na nova fase do combate às chamas estão, pelas 14h00, mais de 410 operacionais, apoiados por 133 viaturas e seis meios aéreos.

O incêndio chegou a ter seis frentes ativas. Não colocou casas em risco, mas foram usadas duas máquinas de rasto e a caminho do local estão outras duas, "para evitar que o fogo chegue a populações que estão na linha de incêndio".

Incêndio em Ponte da Barca controlado em grande parte

No Minho, em Ponte da Barca, há apenas uma frente ativa e a lavrar com menor intensidade. Grande parte do perímetro do fogo foi controlado durante a madrugada.

Pelas 14h00, quase 400 bombeiros combatiam as chamas, apoiados por 128 veículos e um meio aéreo.

O balanço é feito pelo comandante sub-regional do Vale do Ave da Proteção Civil. O comandante Rui Costa diz que os trabalhos decorrem de forma favorável.

Incêndio em Ponte de Lima leva a retirada de crianças e idosos



Em Ponte de Lima, um incêndio combatido (às 12h30) por quase 150 bombeiros, 43 veículos e dois meios aéreos, obrigou à retirada de crianças de uma creche, bem como de vários idosos de um centro de dia.