Mais de dois mil bombeiros combatem incêndios. Cinco fogos mobilizam mais meios

Mais de dois mil operacionais estão no terreno no combate a vários incêndios esta terça-feira. Nesta altura são 5 aqueles que mais meios mobilizam.

Situação complexa no incêndio de Arouca - neste momento são quatro as frentes ativas e fora de controlo. Avalia-se neste momento a possibilidade de se retirar populações, uma vez que há aldeias na linha de fogo.



Mais de meio milhar de operacionais, apoiados por quase 180 viaturas combatem as chamas em Canelas e Espiunca. Ao final da noite, a presidente da Câmara Margarida Belém descrevia à RTP o que dizia ser uma situação preocupante.

As chamas atingiram uma secção dos Passadiços do Paiva, ao final da tarde desta segunda-feira. Por questões de segurança, por volta das 14h45, os Passadiços do Paiva anunciaram o encerramento devido ao incêndio na zona.

O combate ao fogo em Penamacor está a evoluir de forma favorável - indicação da Proteção Civil local à Renascença - pelas 07h00 desta terça-feira. Há duas frentes ativas. No combate às chamas estão perto de 400 operacionais.

O incêndio, que chegou a ter seis frentes ativas, tem neste momento duas, mas continua a arder com muita intensidade. Atualmente não há casas em risco, mas foram usadas duas máquinas de rasto e a caminho do local estão outras duas, "para evitar que o fogo chegue a populações que estão na linha de incêndio".

No Minho, em Ponte da Barca, apenas uma frente ativa e a lavrar com menor intensidade. Grande parte do perímetro do fogo foi controlado durante a madrugada.

O balanço é feito pelo comandante subregional do Vale do Ave da Proteção Civil. O comandante Rui Costa diz que os trabalhos decorrem de forma favorável

Ao longo da madrugada, registo para mais um incêndio. Desta vez em Mangualde, distrito de Viseu. Mais de 160 operacionais estão no terreno.

De acordo com a informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê-se para os próximos dias tempo quente e seco, com destaque para aumento das temperaturas, que poderão ultrapassar os 40° C em algumas regiões do país, e perigo de incêndio rural Muito Elevado a Máximo nas regiões Norte, Centro e Algarve.

Portugal continental está novamente sob aviso amarelo esta terça-feira devido à persistência de temperaturas elevadas, sendo a única exceção o distrito de Faro, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).