Mulheres terão de apresentar atestado para licença de amamentação

As mulheres que queiram licença para amamentação vão ter de apresentar atestado médico logo no início da dispensa, avançou esta terça-feira o Jornal de Notícias.



As mães também terão de fazer prova a cada seis meses, até ao limite de dois anos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



De acordo com o Jornal de Notícias, a mudança consta do projeto do Governo de alteração da legislação laboral.

Esta alteração na licença de amamentação é criticada pela Ordem dos Médicos (OM).

Deolinda Almeida, do Colégio de Medicina Geral e Familiar da OM, diz que é um “retrocesso”.

“O que nós achamos é que a sociedade, em vez de caminhar no sentido da produção, deve caminhar no sentido da humanização”, começa por referir Deolinda Almeida.

“Estar a exigir às mulheres, que devem estar com as suas crianças, mais um papel num momento em que estão mais sensíveis, têm que se dedicar ao novo ser que nasceu, acaba por ser um retrocesso no ponto de vista da evolução e naquilo que nós deveríamos exigir hoje em termos de qualidade e de criação de vínculo com os nossos filhos”, sublinha.

Na atual legislação, as mulheres só têm de fazer prova que estão a amamentar - para terem dispensa de duas horas por dia - ao fim do primeiro ano de vida do bebé.