Praias do Algarve vão ser fiscalizadas a partir da próxima semana

As restantes três praias não tinham condições para ter infraestruturas, segundo explicou na altura fonte da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

No âmbito dessa fiscalização naquele concelho do distrito de Setúbal, as autoridades encontraram oito praias com acesso sem restrições, duas com acesso controlado, oito com acesso condicionado e uma com acesso interdito.

Em junho, o Ministério do Ambiente e da Energia anunciou uma ação semelhante nas praias da costa do concelho de Grândola, no sudoeste alentejano, em que foram fiscalizadas 22 praias entre Troia e Melides, das quais 18 estão concessionadas. .

"[..] Não é só a questão do acesso, é a questão do serviço público que os concessionários têm de prestar", observou Maria da Graça Carvalho, esclarecendo que vai também ser verificada a "existência de segurança, de primeiros socorro" e se há "balneários e sanitários abertos, em condições de limpeza", para poderem ser utilizados a partir do exterior.

"A APA, juntamente com a Autoridade Marítima [Nacional], vai proceder também a uma fiscalização no Algarve. Vai começar na próxima semana, há algumas queixas, em número muito menor do que acontecia na zona de Grândola, mas de qualquer maneira vai ser feito já um plano e uma fiscalização em toda a costa algarvia", afirmou a governante.

Maria da Graça Carvalho, que falava aos jornalistas em Quarteira, no concelho de Loulé, explicou que esta ação de fiscalização vai realizar-se durante o próximo mês e os resultados serão anunciados no início de setembro, depois de a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) fazer um levantamento semelhante ao que foi feito na costa de Grândola.

A ministra do Ambiente anunciou esta terça-feira a realização de uma ação de fiscalização, a partir da próxima semana, para averiguar a alegada existência de acessos condicionados a praias na costa algarvia e o cumprimento do serviço público pelos concessionários.

Recarga de areia em Quarteira avança após o verão

A ministra do Ambiente anunciou também que a operação de reposição de areia na Praia do Forte Novo, em Quarteira, deverá iniciar-se logo após a época balnear, estando também prevista uma intervenção nos molhes daquela faixa litoral.

"Trago uma notícia, que foi também publicitada a seguir ao último Conselho de Ministros, que aprovámos e está completo todo o processo para fazermos a injeção de areia exatamente nesta praia, [numa extensão] de 6,5 quilómetros até à Quinta do Lago", disse aos jornalistas Maria da Graça Carvalho.

A governante falava durante uma visita a Quarteira, no concelho de Loulé, no distrito de Faro, a zona do Algarve mais afetada pela erosão costeira, onde se localiza a Praia do Forte Novo, cujo areal desaparece frequentemente no inverno, devido às tempestades, que provocam também a destruição de acessos.

"A Quinta do Lago já não precisa, mas Garrão, Vale do Lobo, a partir daqui de Quarteira, é muito importante, porque, como estão a ver, há aqui uma falta enorme de areia, aliás aqueles passadiços que se veem daqui recuaram, esta praia tem recuado vários metros, recuou vários metros durante este inverno, e portanto é uma grande intervenção no valor de 14,3 milhões de euros", adiantou.

Segundo a ministra, já há autorização para o investimento e o concurso deverá abrir em breve, estando tudo pronto para que a obra possa começar logo a seguir à época balnear, tendo em conta que o concurso para a empreitada demora quatro a cinco meses.

"Quando começar a próxima época balnear, no próximo ano, já está a obra completa. É este o nosso calendário", estimou.

Além desta obra, que já tinha sido anunciada no verão passado, Maria da Graça Carvalho divulgou, ainda, uma intervenção nos molhes de Quarteira que consistirá em eliminar alguns dos molhes existentes e acrescentar comprimento aos que ficam.

"É uma geometria diferente, que os técnicos nos indicaram, para que não volte a acontecer o levar da areia, portanto, para que não tenhamos de injetar [areia] de 10 em 10 anos, que é o que está a acontecer agora", notou.

De acordo com a governante, a parte do estudo de Impacte Ambiental está a ser finalizada, prevendo-se que a intervenção nos molhes seja feita após o fim da época balnear do próximo ano, para que esteja concluída em 2027.

Em agosto passado, a ministra do Ambiente tinha já anunciado um investimento de 16,7 milhões de euros para a proteção do litoral algarvio, com intervenções em faixas costeiras em Loulé e Portimão, numa extensão total de oito quilómetros.

A operação maior é a que está prevista para o troço Quarteira -- Garrão (Loulé), com um investimento de 14,3 milhões de euros, e que consiste na alimentação artificial daquela área, numa extensão de 6,6 quilómetros, combinando a reposição de areias com a proteção das arribas.

Já a intervenção no troço entre as praias do Vau e dos Três Castelos (Portimão) - numa extensão de 1,5 quilómetros e com um valor previsto de 2,4 milhões de euros -, pretende aproveitar o excesso de areia acumulada, ao longo das últimas décadas, na Praia da Rocha, para compensar a erosão verificada nas praias vizinhas. .

As operações serão comparticipadas pelo Programa Sustentável 2030, no âmbito da valorização dos recursos naturais e promoção do desenvolvimento sustentável.