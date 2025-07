Problemas na app do SNS 24 a ser resolvidos gradualmente

As equipas técnicas dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde estão a trabalhar para resolver os constrangimentos registados nos últimos dias na nova aplicação móvel e no Portal SNS 24, que estão a ser, gradualmente, ultrapassados, foi hoje anunciado.

Utentes relataram à agência Lusa problemas quando tentaram aceder a estas plataformas com as suas credenciais. "Este serviço está temporariamente indisponível" é a mensagem que alguns utentes recebem quando tentam entrar na app, enquanto outros dizem que a aplicação fica intermitente e não avança.

Contactados pela agência Lusa, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) afirmaram que, "nos últimos dias, foi registada instabilidade e intermitência em alguns serviços da App e do Portal SNS 24", adiantando que a situação que está a ser acompanhada pelas suas equipas técnicas.

"As equipas técnicas estão a trabalhar de forma empenhada para assegurar a estabilidade das novas plataformas, a fim de corresponder às necessidades e expectativas dos utilizadores", afirmam numa resposta escrita à Lusa, salientando que "os constrangimentos estão a ser, gradualmente, ultrapassados".

Os SPMS recomendam aos utilizadores a instalação da versão mais recente da app (verificar nas lojas de IOS, Android e Huawei), de forma a beneficiarem das melhorias e atualizações disponíveis.