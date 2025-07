"Falta de visibilidade" impediu mais meios aéreos em Arouca e Ponte da Barca

A falta de visibilidade causou, esta quarta-feira, "dificuldade extremamente elevada" à utilização de meios aéreos nos incêndios de Arouca e Ponte da Barca.

A informação foi avançada por Carlos Pereira, adjunto de operações nacional, num ponto de situação aos jornalistas na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide.



O responsável da ANEPC disse que a partir das 14h00 desta quarta-feira houve "uma dificuldade extremamente elevada de empenhar meios aéreos" para o incêndio de Arouca, devido à falta de visibilidade por causa do fumo no céu.

Segundo Carlos Pereira, havia "falta de condições de visibilidade e de segurança" para os pilotos manobrarem as aeronaves.

Até às 17h00 de hoje, o fogo de Arouca, que deflagrou na segunda-feira, já consumiu uma área de mais de seis mil hectares, de acordo com o responsável, que fazia o balanço dos incêndios rurais em curso em Portugal continental, na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Oeiras.

Para o incêndio de Arouca foram mobilizados hoje dois meios aéreos, mais de 700 operacionais e mais de 200 viaturas.

Acima no mapa, no concelho de Ponte da Barca, distrito de Viana do Castelo, o combate às chamas envolveu mais de 400 operacionais, mais de 120 viaturas e nove meios aéreos (partilhados entre Portugal e Espanha).

Carlos Pereira admitiu igualmente "muita dificuldade em empenhar meios aéreos" para este fogo, ativo desde sábado, justificando-se com a "visibilidade quase nula em praticamente todo o perímetro do incêndio", que até às 17h00 de hoje queimou mais de quatro mil hectares de terreno.

Ao todo, segundo a ANEPC, foram assistidas 28 pessoas, mais oito face ao balanço da tarde de terça-feira.

De acordo com a ANEPC, hoje, até às 17h00, estavam em curso 17 incêndios rurais considerados significativos, que envolviam no combate 1.909 operacionais apoiados por 597 viaturas e 25 meios aéreos, e 56 fogos em fase de resolução, com 1.803 operacionais no terreno, auxiliados por mais de 500 veículos e oito meios aéreos.