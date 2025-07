Incêndios em Portugal já são visíveis do espaço

Uma imagem satélite dos incêndios em Portugal é o destaque desta quarta-feira do observatório europeu Copernicus.

"Portugal está a ser impactado por incêndios florestais no norte e centro do país", assinala a componente de observação terrestre do programa espacial europeu.

"Mais de dois mil bombeiros já foram mobilizados para combater as chamas", realça, ainda, numa publicação partilhada nas redes sociais.

Todos os distritos continuam esta quarta-feira sob aviso amarelo devido às altas temperaturas, com exceção de Faro, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Grande parte do interior norte e do centro do país, em particular Bragança, Guarda e Castelo Branco, estão em perigo máximo de incêndio rural.