Incêndios: Helicóptero sofre acidente em Arcos de Valdevez

Um helicóptero embateu esta quarta-feira contra uma ramada quando combatia um incêndio no concelho de Arcos de Valdevez.

Ninguém ficou ferido, disse à RTP3 o autarca Olegário Gonçalves.

O helicóptero transportava o piloto e quatro elementos da força especial da GNR de combate a incêndios.

O acidente aconteceu na freguesia de São Jorge.

"O helicóptero estava a aterrar num campo, numa zona com latadas, uma das hélices bateu num dos arames, danificou a hélice e teve que fazer aterragem de emergência, mas felizmente não houve feridos nem prejuízos de maior, com a exceção de danos na pá do helicóptero, que ficou inoperacional", diz presidente da Câmara de Arcos de Valdevez.