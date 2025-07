Incêndios. Veja aqui que estradas cortadas em Portugal

[Notícia atualizada às 15h50]

Três estradas estão cortadas esta quarta-feira, nos distritos de Porto, Aveiro, Portalegre e Castelo Branco, devido aos incêndios rurais que afetam o país.

A autoestrada A41 foi cortada ao início da tarde em ambos os sentidos, entre Paços de Ferreira e Espinho, devido a incêndios em Paredes.

Segundo o balanço feito pela GNR às 12h30, a Estrada Nacional 225 (EN225) continua cortada entre Alvarenga/Nespereira e Vila Viçosa -- Travanca, no distrito de Aveiro.

Também a circulação na EN18 está cortada, entre Vila Velha de Ródão (distrito de Castelo Branco) e Nisa (Portalegre).

A EN224, que estava interditada entre Arouca e Real, deixou de estar cortada pela hora de almoço.

A GNR aproveita para apelar "ao contributo de todos na prevenção e combate aos incêndios", pedindo que se abstenham de praticar atividades consideradas de risco, como a realização de fogo junto a áreas florestais, e sigam as indicações das autoridades que se encontram no terreno.

Pede ainda que se evite a colocação de veículos nas vias utilizadas pelas viaturas de socorro, para não prejudicar o acesso aos locais de combate, bem como deslocações para as zonas dos incêndios, se não estiver envolvido no combate.

Grande parte do interior norte e do centro do país estão hoje em perigo máximo de incêndio rural, segundo dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Esta previsão abrange sobretudo os concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra e Santarém.

De acordo com o IPMA, a situação de perigo máximo de incêndio rural irá manter-se nos próximos dias nas mesmas regiões, agravando-se em alguns concelhos do Algarve.

"As queimas e queimadas são das principais causas de incêndios em Portugal. A realização de queimadas, de queima de amontoados e de fogueiras é interditada sempre que se verifique um nível de perigo de incêndio rural "muito elevado" ou "máximo", estando dependente de autorização ou de comunicação prévia noutros períodos", recorda a GNR.