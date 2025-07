PJ detém avô suspeito de abusar sexualmente de neta e amiga em Borba

Um homem, de 72 anos, foi detido esta quarta-feira pela Polícia Judiciária (PJ), em Borba, no distrito de Évora, por suspeitas de ter abusado sexualmente de duas meninas, de 11 e 12 anos, uma delas sua neta, foi anunciado.

Em comunicado, a PJ indicou que o homem está indiciado pela prática de dois crimes de abuso sexual de crianças por factos ocorridos no dia 16, na casa do suspeito, quando se encontrava a sós as crianças.

Segundo esta polícia, a investigação teve origem após uma das vítimas ter contado à mãe, que, depois, denunciou o caso à GNR, vindo a Unidade Local de Investigação Criminal (ULIC) de Évora da PJ a ser ativada.

"As diligências efetuadas pela ULIC [de Évora] culminaram hoje na detenção do suspeito, na sequência de mandado de detenção emitido pelo DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] de Évora -- Secção de Vila Viçosa", adiantou.

O suspeito vai ser ainda esta quarta-feira presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação.