Tráfico humano em Portugal. Mais de duas mil vítimas em seis anos

Nos últimos seis anos, foram registadas 2.211 vítimas de tráfico de seres humanos em Portugal. Segundo dados do grupo de Especialistas sobre a Ação contra o Tráfico de Seres Humanos (Greta) citados esta quarta-feira pelo jornal Público, foram identificados no ano passado 355 casos.

A maioria das vítimas são homens provenientes de Moçambique, Índia, Roménia e Nepal. Vieram para Portugal com promessa de trabalho, mas foram explorados. Na sua maioria, acabaram a trabalhar na agricultura, amontoados em casas sem colchões nem casas de banho e com os salários cativados por dívidas inventadas pelos exploradores.

Entre as vítimas conta-se o caso de uma rapariga vendida pela mãe que foi devolvida e novamente vendida a uma família que vivia em Portugal. O pai e o filho abusavam sexualmente da vítima até a engravidarem.

As 355 vítimas registadas no último ano traduzem um decréscimo significativo - quase metade - comparativamente com as 650 vítimas sinalizadas em 2023.

Entre 2004 e 2024, das mais de 20 vítimas que reclamaram uma indeminização, apenas 11 viram o processo validado. Em nenhum dos casos foram os exploradores a pagar - ou por falta de capacidade económica ou porque os bens não chegaram a ser apreendidos. A média dos montantes atribuídos fixou-se nos 22. 300 euros por vítima.

A discrepância entre o número total de vítimas e as que foram, efetivamente indeminizadas explica-se devido aos casos serem requalificados como auxílio à imigração ilegal ou mesmo arquivados. Alguns deles não foram provados.