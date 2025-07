Cabeça de homem decapitado entregue em hospital de Lisboa

A pessoa que fez chegar a cabeça ao Hospital de São José foi detida após assumir que estaria relacionada com o caso.

A cabeça de um homem decapitad o foi entregue esta quinta-feira à tarde entregue no Hospital de São José, em Lisboa.

Segundo as autoridades, o alerta foi dado pelas 6h(...)

Um homem sem cabeça foi encontrado na quarta-feira de madrugada na baixa de Lisboa.

O alerta foi dado pelas 6h45 por um popular que encontrou o corpo decapitado no Pátio Salema, perto dos Restauradores.



A edição do Correio da Manhã desta quinta-feira avança que o caso pode estar relacionada com tráfico de droga, mas as autoridades continuam a investigar.

[em atualização]