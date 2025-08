Governo reduz para metade organismos na Educação, Ensino Superior e Ciência

O ministro da Educação, Ciência e Inovação apresentou esta quinta-feira a reforma do Ministério, que vai reduzir para metade o número de entidades nas áreas da Educação, Ensino Superior e Ciência. A Fundação para a Ciência e Tecnologia vai ser exinta.

No final da reunião do Conselho de Ministros, Fernando Alexandre revelou que as atuais 18 entidades serão reduzidas para sete, reduzindo o número de cargos de dirigentes superiores de 45 para 27.

Na área do sistema educativo não superior, as atuais 12 entidades, com 31 dirigentes superiores, desaparecem todas, exceto a Inspeção-Geral da Educação e Ciência. Serão criadas a Direção-Geral de Estudos, Planeamento e Avaliação, o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação e a Agência para a Gestão do Sistema Educativo. As Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, as CCDR's, vão passar a ter um vice-presidente para a Educação.

Entre as entidades que desaparecem contam-se, por exemplo, a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, o Instituto de Avaliação Educativa (IAVE), o Instituto de Gestão Financeira da Educação ou a Rede de Bibliotecas Escolares ou o Plano Nacional de Leitura.

Na área do Ensino Superior, das seis entidades atuais passam a três. Mantém-se a Inspeção-Geral da Educação e Ciência e serão criadas a Direção-Geral de Estudos, Planeamento e Avaliação e o Instituto para o Ensino Superior.

Fim da Fundação para a Ciência e Tecnologia



Na área da da Ciência e Inovação, as atuais oito entidades passam a quatro. Mantém-se a Inspeção-Geral da Educação e Ciência e a Academia de Ciências de Lisboa e serão criadas a Direção-Geral de Estudos, Planeamento e Avaliação e a Agência para a Investigação e Inovação que, absorverá as funções da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e a Agência Nacional da Inovação (ANI).

O ministro considera que esta reforma é um "virar de página" e que esta "reorganização" vai permitir "uma clarificação funcional, isto é, o que é que cada serviço deve fazer".

O governante diz ainda que a ideia é "garantir a igualdade de oportunidades no acesso a uma educação de qualidade a todos, em todo o território nacional e também procurar que o nosso sistema científico gere cada vez mais conhecimento e, com o talento que também o sistema educativo gera, possamos ter cada vez mais impacto na nossa sociedade e na nossa economia".

[notícia atualizada às 17h23]