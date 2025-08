Homem de 50 anos morre esfaqueado em Sintra

Um homem de 50 anos morreu esfaqueado na vila de Belas, Sintra, na sequência de uma rixa. Outra pessoa ficou ferida e o agressor está em fuga, segundo o Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública.

Em declarações à Lusa, fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP explicou que o alerta para uma agressão entre pelo menos três homens foi dado cerca das 01:00.

"O homem de 50 anos foi levado por familiares para as urgências do hospital Amadora-Sintra, após ter sido esfaqueado com uma arma branca de grandes dimensões, mas veio a morrer. Há um segundo ferido grave, que foi atingido na cabeça e que se encontra internado no Hospital São Francisco Xavier [em Lisboa]", disse.

De acordo com a mesma fonte, o agressor das duas vítimas encontra-se em fuga.

A faca utilizada no crime foi encontrada no local, na Rua das Margaridas, no Bairro do Pego Longo, em Belas, e foi apreendida.

A Polícia Judiciária já tomou conta da ocorrência.

[notícia atualizada às 14h08]