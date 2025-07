Incêndios: Canadair faz amaragem de emergência no rio Douro

Um avião de combate a incêndios Canadair sofreu um problema técnico durante o reabastecimento de água e amarou de emergência, esta quinta-feira à tarde, no rio Douro.

Não há registo de feridos em resultado da amaragem de emergência, disse à Renascença Pedro Araújo, da Proteção Civil nacional.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O acidente aconteceu esta quinta-feira à tarde, na zona de Eja, em Penafiel, indica a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. O alerta foi dado pelas 15h21.

"Um Canadair, que se encontrava a operar no incêndio no concelho de Penafiel, durante a operação de reabastecimento no rio Douro teve necessidade de abortar essa missão por dificuldades no reabastecimento, encontrando-se a aeronave imobilizada no rio Douro. A tripulação já foi recolhida por uma embarcação e já se encontra em terra, em segurança", explicou à Renascença o comandante Pedro Araújo.

O estado da aeronave anfíbia vai agora ser avaliada por uma equipa de técnicos, que está a caminho do local.

Este é o segundo incidente com meios aéreos de combate a incêndios no espaço de dois dias. Na quarta-feira, um helicóptero ficou inoperacional após a hélice tocar num arame em Arcos de Valdevez.



[em atualização]