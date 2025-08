Montenegro pede "serenidade" e avisa que “não há capacidade ilimitada” para combater incêndios

Luís Montenegro desvalorizou esta quinta-feira as críticas no combate a incêndios, pedindo que "não se adense a intranquilidade das populações que já sofrem muito” e avisando que “não há capacidade ilimitada” para fazer frente a incêndios.

Em declarações em Valpaços, onde inaugurou ao lado da ministra da Saúde o Centro de Relevância Alzheimer e Parkinson, o primeiro-ministro pediu “serenidade”.

“Não vale a pena estarmos concentrados em polemizar quando temos de estar concentrados em combater e responder à prioridade máxima, que é sermos capazes de proteger as pessoas, as suas vidas, e depois o seu património”, afirmou, perante questões sobre a falta de meios aéreos no combate a incêndios em Arouca e Ponte da Barca.

Montenegro defendeu que este é “o maior dispositivo de sempre mobilizado” e que tem sido aplicada uma “ política de prevenção cada vez mais intensa”.

“Temos meios, mas nas situações de crise é sempre muito difícil fazer essa gestão. Não temos capacidade ilimitada. Temos operacionais que precisam de descansar, que precisam de se movimentar no terreno e temos meios aéreos que respondem às necessidades que o dispositivo necessita, mas que em horas de crise têm uma dificuldade de gestão maior”, afirmou o chefe de Governo.

Perante a insistência dos jornalistas, Montenegro pediu para confiar no conhecimento e coordenação das autoridades.

“Se tivéssemos um estalar de dedos que resolvesse o assunto, não tínhamos o impacto que temos dos incêndios em Portugal. Não é só em Portugal. É em Espanha, em França, na Grécia, na Califórnia, na Austrália, na China. Precisamos todos de ter serenidade. Não estou a dizer que não tenhamos que escrutinar”, afirmou, pedindo para “não adensar a intranquilidade das populações que já sofrem muito quando são confrontadas com a inquietação de ver as chamas aproximarem-se das suas casas”.

Montenegro anunciou ainda que, em conjunto com o Ministério da Economia, estão a ser criadas condições para apoios na recuperação de estragos dos incêndios.