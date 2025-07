Nova onda de calor chega a Portugal na próxima semana, temperaturas atingem os 44º C

As altas temperaturas no país vão continuar por mais uns dias e não vão dar tréguas no combate aos incêndios, com uma nova onda de calor a caminho de Portugal na próxima semana.

Esta quinta-feira, as temperaturas vão chegar aos 37º C em Arouca e em Ponte da Barca, locais onde estão os dois incêndios que mais preocupam neste momento e que com maior área ardida este ano. No domingo e na segunda-feira, os termómetros vão ultrapassar os 40ºC nos dois concelhos, chegando aos 42 ºC.

Em Lisboa, a máxima é de 34º C e no Porto é de 27º C.

As previsões meteorológicas apontam para uma descida ligeira das máximas e mínimas na sexta-feira e no sábado, mas no domingo os termómetros voltam a subir: para certas zonas do país, como Santarém, Portalegre, Évora e Beja, os valores podem chegar aos 44ºC.

Para os dias seguintes, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) não prevê um aliviar do tempo e as temperaturas só deverão baixar de maneira significativa na sexta-feira da próxima semana.

O IPMA mantém avisos amarelos para 13 distritos até ao dia 2 de agosto devido ao calor e as previsões a médio prazo apontam para um novo pico de calor entre os dias 3 e 6 de agosto, segundo o Centro Europeu de Previsões Meteorológicas a médio prazo (ECMWF).

O modelo de previsão sugere aumentos de 3 a 6 ºC acima da média em quase todo o território continental, que em distritos do litoral como Lisboa, Setúbal e Faro se podem traduzir em aumentos de 1 a 3ºC.

Por detrás deste novo pico de calor está uma massa de ar quente tropical vinda do Norte de África, que se deverá estabilizar na Península Ibérica a partir da próxima semana.

Em Lisboa, os termómetros vão chegar aos 40 ºC no domingo, enquanto no Porto estarão nos 35 ºC e nos 36º C na segunda-feira. Faro será o distrito do continente menos afetado pela onda de calor, com as temperaturas a estabilizarem-se na próxima semana entre os 30º e os 36º C.