Prisão preventiva para homem de 72 anos suspeito de abusar de menor desde os oito anos

Um homem de 72 anos foi detido e ficou em prisão preventiva por ser suspeito de abusar sexualmente de uma adolescente desde que tinha oito anos, na zona de Rio Maior, distrito de Santarém, informou esta quinta-feira a Polícia Judiciária.

"Desde os oito anos da vítima o arguido sujeitou-a, no interior da sua residência, a atos sexuais de relevo, em momentos que se encontrava a sós com esta, aproveitando-se de uma relação de amizade e confiança com o seu progenitor", refere a PJ, em comunicado.

Segundo as autoridades, a investigação teve origem numa denúncia da própria vítima, atualmente com 15 anos, à GNR, que alertou a PJ.

"Diligências de imediato desenvolvidas permitiram recolha de relevante acervo de prova, tendo o homem sido detido na sequência de mandados de detenção e de busca domiciliária, emitidos pelas autoridades judiciárias competentes da Comarca de Santarém, imediatamente cumpridos", indica ainda a nota.

O suspeito foi presente na quarta-feira a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva, a mais gravosa.