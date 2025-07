Reitores contra pré-seleção de candidatos ao cargo e alterações na designação das instituições

Os representantes dos reitores manifestaram-se contra a possibilidade de os conselhos gerais das instituições passarem a pré-selecionar os candidatos ao cargo, sustentando que limita a liberdade eleitoral, e criticaram a generalização das designações de "Universidade" e "Universidade Politécnica".

A posição do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) consta de um parecer, divulgado esta quinta-feira, à proposta do Governo de revisão do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior.

Depois de o processo ter sido interrompido na sequência da queda do Governo, o executivo apresentou, no início do mês de julho, uma nova proposta com ligeiras alterações, que preveem a existência apenas de universidades e universidades politécnicas (a anterior incluía também institutos politécnicos) e maior flexibilidade no peso de cada corpo eleitoral na escolha do reitor.

Do lado dos dirigentes das universidades, que já se tinham reunido com a tutela há duas semanas, o CRUP manifesta-se agora contra a pré-seleção, por parte do Conselho Geral, de dois candidatos à eleição do reitor.

"Esta filtragem reduz drasticamente o leque de escolha, limita a liberdade da comunidade, e compromete a neutralidade do Conselho Geral", justifica o organismo.

Em alternativa, o CRUP propõe que, na ausência de maioria absoluta, seja realizada uma segunda volta entre os dois candidatos mais votados.

Por outro lado, a última proposta do Governo passa a fixar um requisito mínimo de representação de 10% de cada um dos quatro corpos (docentes e investigadores, estudantes, pessoal não docente e ex-alunos).

Quanto aos restantes 60%, cada instituição de ensino superior terá a autonomia para definir nos seus estatutos a distribuição da representação, mas o CRUP defende uma ponderação máxima de 50% atribuível a qualquer um dos corpos eleitorais.

Outra das novidades na proposta do Governo tem a ver com a designação das instituições de ensino superior.