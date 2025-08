Violência doméstica. GNR detém suspeito em Valpaços e apreende armas

A GNR deteve um homem de 69 anos no âmbito de uma investigação por violência doméstica contra a mulher, em Valpaços, e apreendeu armas e munições, informou o Comando Territorial de Vila Real.

A GNR referiu que, após diligências policiais, apurou que o suspeito alegadamente exercia violência psicológica e física contra a vítima, sua mulher, de 58 anos.

O homem foi detido na terça-feira por militares do Posto Territorial de Valpaços, que contaram com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Chaves.

No decurso da ação, os militares deram cumprimento a um mandado de detenção e a um mandado de busca domiciliária, culminando na detenção do suspeito e na apreensão de três caçadeiras, uma arma de ar comprimido, 30 cartuchos e 15 cartuchos de zagalote.

Em comunicado, a GNR referiu que o detido foi constituído arguido e que os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Chaves.

A Guarda Nacional Republicana lembrou que a violência doméstica é um crime público e que denunciá-lo é uma responsabilidade coletiva.