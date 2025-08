Avião da Força Aérea em missão de vigilância deteta nove incêndios

A prioridade é "monitorizar as áreas mais vulneráveis a incêndios rurais", tentando identificar de forma "precoce" eventuais "focos de incêndio e suas causas".

As informações prestadas às equipas operacionais, permitem igualmente "encaminhar meios de combate para o terreno" com maior precisãoe e rapidez.

Outra das funções dos militares é "detetar comportamentos de risco ou intencionais. Sempre que detetada uma conduta suspeita, procede-se ao seguimento e reporte e à comunicação imediata às autoridades competentes", declara o comunicado.

O P-3C CUP+ é um avião multimotor tripulado, "que pode ser usado para recolha de informações, com capacidade de imagem noturna e seguimento de alvos, com recurso a infravermelhos, e com elevada autonomia, capaz de voar de dia ou de noite, durante mais de 13 horas consecutivas".