Colisão de dois pesados provoca um morto e um ferido grave na A13

Uma colisão entre dois veículos pesados articulados de mercadorias provocou esta sexta-feira um morto e um ferido grave na autoestrada 13 (A13) no município de Penela, distrito de Coimbra, disse fonte da Proteção Civil.

De acordo com fonte do comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria, que despachou meios para o local, o acidente aconteceu no sentido sul-norte da A13, ao quilómetro 180, após o nó de Avelar, que pertence ao distrito de Leiria, embora o local do acidente já seja no distrito de Coimbra.

"Foi uma colisão entre dois pesados articulados de mercadorias, tendo um ficado completamente atravessado na via. Resultou numa vítima mortal e num ferido grave", esclareceu a fonte.

Indicou ainda que aquele troço da autoestrada (entre os nós de Avelar, de acesso ao IC8 e o de Penela), se encontra cortado ao trânsito, nos dois sentidos, e que está a ser entregue água aos automobilistas que ficaram retidos na autoestrada devido ao acidente.

Face ao corte da A13, o trânsito está a ser desviado para o IC3, entre Penela e Avelar.

O alerta foi dado às 12:54 e, no local, nas operações de socorro e segurança estão 19 operacionais, apoiados por nove viaturas dos bombeiros voluntários de Ansião, GNR, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da empresa concessionária da A13.