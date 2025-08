Comboios fazem testes na Linha da Beira Alta entre Pampilhosa e Mangualde

Há comboios a fazer marchas de formação de maquinistas na Linha da Beira Alta, no troço entre Pampilhosa e Mangualde, segundo a Infraestruturas de Portugal (IP) e a Comboios de Portugal (CP). A Linha da Beira Alta está encerrada desde abril de 2022 para as obras de modernização previstas no Ferrovia 2020.

"Já circulam comboios no troço entre as estações da Pampilhosa [concelho da Mealhada, distrito de Aveiro] e de Mangualde [distrito de Viseu] na Linha da Beira Alta. Tal como previsto, e na sequência das vistorias técnicas e ensaios à via e catenária desta linha, em concreto neste troço, iniciaram-se, esta semana, as marchas para formação de maquinistas", anunciaram as duas entidades.

Em comunicado de imprensa, informaram que as "formações visam a familiarização dos maquinistas e operadores de revisão e venda da CP aos novos equipamentos e infraestruturas construídas, de acordo com os procedimentos de segurança em vigor".

Nesse sentido, indicam que "no final de agosto, será a vez de se iniciarem as circulações, com a mesma finalidade, pelos operadores de mercadorias, nomeadamente a MEDWAY e a CAPTRAIN".

"Com o início destas marchas de formação de maquinistas dos diferentes operadores ferroviários, é cumprida mais uma importante fase do planeamento definido para a abertura total da exploração comercial de passageiros e mercadorias do último troço da Linha da Beira Alta", assumem a IP e a CP