Detido suspeito de atear três fogos em Ponte da Barca em junho

Um homem, de 57 anos, foi detido por suspeita da prática de três crimes de incêndio florestal, em junho, na freguesia de Vila Chã (Santiago), em Ponte da Barca, anunciou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ de Braga adianta que "nos dias 19 e 29 de junho foram detetadas ignições que resultaram em incêndios florestais na freguesia de Vila Chã (Santiago)", no concelho de Ponte da Barca, distrito de Viana do Castelo, "junto a caminhos florestais de difícil acesso e já algo afastados do aglomerado habitacional".

"Segundo algumas testemunhas, foi possível referenciar-se a presença e trânsito de um motociclo que ali circulava e em cujos locais de passagem foram imediatamente detetados focos de incêndio que evoluíram para a mancha florestal", adianta.

A PJ conseguiu identificar o condutor do motociclo, "tendo sido encetadas diligências que culminaram com a recolha de prova consistente que atesta a presumível autoria dos factos".

Os "três locais onde os incêndios foram ateados situam-se em zonas com condições de propagação a manchas florestais extensas, gerando risco acentuado para toda a floresta, onde pontuam aglomerados habitacionais", salienta.

A polícia refere ainda que a "zona rural em questão, contígua ao Parque Nacional Peneda-Gerês e de orografia com declive acentuado, é amplamente conhecida pela sua biodiversidade".

Os incêndios foram extintos pelos bombeiros e por populares, que precocemente os detetaram, impedindo a sua propagação.

O suspeito será presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.