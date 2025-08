GEOTA preocupada com Linha da Beira Alta por "deficiências profundas" da modernização

A associação ambientalista GEOTA manifestou esta sexta-feira "profunda preocupação" com a intervenção, desde 2022, na Linha da Beira Alta, que mantém "deficiências profundas e curvas por retificar" e exige uma auditoria ao programa da ferrovia. "O projeto sofre de deficiências profundas: mantiveram-se inclinações elevadas que inviabilizam a rentabilidade dos comboios de 750 metros; o gabarito adotado não permite o transporte de semirreboques nos comboios, essencial para a operação logística moderna", afirma. A associação sublinha ainda que "não foram retificadas curvas, impossibilitando o aumento de velocidades (mantêm-se as mesmas de há 30 anos); nem se equacionou a hipótese de duplicação da linha. Em resumo, não houve um esforço real para cumprir padrões modernos, seja para passageiros ou mercadorias, pois a intervenção foi limitada à manutenção da infraestrutura". No documento enviado à agência Lusa, o Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente (GEOTA) revela "profunda preocupação" e pede para que se aprenda "com o fracasso da "modernização" da Linha da Beira Alta", que liga o nó ferroviário da Pampilhosa, no concelho da Mealhada (distrito de Aveiro), à Guarda e à fronteira de Vilar Formoso, e que encerrou em 2022 para requalificação e continua por reabrir.

No documento, a GEOTA indica que a "modernização da Linha da Beira Alta tem sido marcada por mau planeamento, atrasos constantes e incapacidade para responder às necessidades" já que é "fundamental para o desenvolvimento do interior e para a competitividade do transporte ferroviário internacional".

"O ato falhado em que se transformou esta obra é paradigmático da orientação errada das políticas de mobilidade e de um setor ferroviário negligenciado", nota a associação, considerando "um erro focar o programa Ferrovia 2020 essencialmente nas mercadorias", uma vez que o transporte de passageiros "é igualmente importante" nas vertentes: social, ambiental e económica. Neste sentido, refere que na Linha da Beira Alta "nem o objetivo restrito das mercadorias será cumprido (muito menos um serviço de qualidade para passageiros), pois a intervenção foi limitada à manutenção da infraestrutura". Na nota, a associação ambientalista sustenta ainda que, genericamente, o programa Ferrovia 2020 "é um fracasso no que toca a objetivos concretos de serviço às populações, coesão territorial, economia e ambiente" e os planos nacionais, ferroviário e de investimentos, "infelizmente, vão pelo mesmo caminho".