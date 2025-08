IGAS rejeita relação entre morte de utente de Vendas Novas e greve do INEM

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) rejeitou esta sexta-feira uma relação direta entre a morte do utente de Vendas Novas, no distrito de Évora, e a greve dos técnicos do INEM no final de 2024.

"Não é possível o estabelecimento de nexo de causalidade entre a demora e o desfecho fatal verificado uma vez que as probabilidades de sobrevivência seriam bastante limitadas, quase nulas, atento o quadro clínico do utente", concluiu a IGAS.

Em causa está a morte de um utente, de 73 anos, residente em Vendas Novas, no dia 31 de outubro de 2024, que originou a abertura de um inquérito ao atendimento realizado pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).